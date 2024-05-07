В СБ РФ объяснили зачем Украина анонсировала массовую атаку

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что сообщения о массовой атаке со стороны Вооруженных сил Украины нужны были для того, чтобы испортить день инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

«Анонс «массовой атаки» со стороны ВСУ был сделан, чтобы испортить праздник инаугурации президента России», — заявил Патрушев.

7 мая Владимир Путин торжественно вступил в должность президента России в пятый раз в жизни. Новый срок правления продлится до 2030 года. Правительство после инаугурации автоматически сложило свои полномочия. По данным Центризбиркома после обработки 100% протоколов мартовских выборов главы государства Путин набрал 87,28% голосов.

После церемонии инаугурации Путин посетил благодарственный молебен, который провел патриарх Кирилл. Служба проходила в Благовещенском соборе, расположенном на территории московского Кремля.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

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