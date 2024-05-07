Собянин поздравил Путина после инаугурации

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента России, отметив, что с его именем неразрывно связаны крупнейшие достижения страны последних десятилетий. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале градоначальника.

«Получив твердый мандат народного доверия, Владимир Владимирович сможет продолжить курс на укрепление суверенитета и повышение качества жизни граждан России», — написал Собянин.

Он также пожелал главе государства крепкого здоровья и новых успехов в служении Отчизне.

7 мая состоялась инаугурация президента РФ. Владимир Путин в пятый раз дал присягу на Конституции, а затем обратился к россиянам с речью.

В ходе выступления Путин поблагодарил россиян за поддержку во всех регионах страны. В том числе жителей исторических российских земель, отстоявших право быть вместе с Родиной.

Выборы главы государства проходили с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома после обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. На выборах зафиксировали рекордную в новейшей истории России явку — 77,44%.

Ранее Песков рассказал, когда Путин предложит кандидатуру премьера.