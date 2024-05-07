ВСУ обстреляли Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал город Шебекино.

Он отметил, что никто из мирных жителей при этом не пострадал. Повреждения получила территория промышленного предприятия — были посечены складские помещения и емкости.

На месте работают оперативные службы.

До этого мэрия Белгорода сообщила, что Шебекино попало под обстрел. Жителей города призвали спуститься в подвал (укрытие).

Утром в Шебекино объявляли ракетную опасность. Власти призывали горожан по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Также накануне Гладков заявлял, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал движущийся автомобиль в регионе. До этого над Белгородом и Белгородским районом сработали дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) и нейтрализовали семь воздушных целей на подлете к городу.

Ранее ВСУ атаковали позиции ВС РФ заминированной мягкой игрушкой на воздушном шаре.