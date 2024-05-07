Российские войска отразили контратаку ВСУ в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались контратаковать позиции российских военнослужащих в районе населенного пункта Очеретино в Донецкой народной республике (ДНР), однако были отброшены. Об этом сообщило министерство обороны в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

По информации оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Центр» за прошедшие сутки смогли улучшить тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике украинских войск у Ленинского, Новокалинова, Семеновки и Соловьева в ДНР.

«Отражена контратака штурмовой группы 100-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Очеретино в ДНР», — отметили в Минобороны России.

Украинская армия в результате действий подразделений группировки «Центр» лишилась до 395 бойцов, танка M1 Abrams и двух БМП Bradley американского производства. Кроме того, потеряла две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицу Д-20, САУ «Гвоздика» и четыре гаубицы Д-30.

До этого Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат ВСУ над территорией Белгородской области.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.