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Стоимость кофе достигла максимума с 1979 года

Цены на кофе робуста в апреле достигли рекорда за 45 лет

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Freepik.com

Мировые цены на кофе сорта робуста, используемого в эспрессо и растворимых напитках, в апреле поднялись до самого высокого уровня с 1979 года. Об этом сообщает Международная организация кофе (ICO) в своем последнем отчете.

Стоимость зерен за месяц выросла на 16,8% и достигла $1,94 за фунт. Товар продолжает дорожать на фоне засухи и жары в сельскохозяйственных районах Вьетнама, который является крупнейшим производителем робусты в мире, говорится в докладе.

Еще одной причиной роста стоимости кофе, как ранее отметил аналитик компании Sucafina Илья Бызов, могут быть панические скупки обжарщиков, чьи запасы иссякли, пока они ждали снижения цен.

До этого в Национальной кофейной ассоциации предрекли скорое сокращение мировых поставок робусты. К началу осени они могут рухнуть на 20%.

Ранее мировые цены на какао начали обвал.

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