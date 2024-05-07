Глава ДНР заявил об оптимистичной информации по Часову Яру

Информация о ситуации вокруг населенного пункта Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) поступает оптимистичная. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин, слова которого передает РИА Новости.

«Информация поступает оптимистичная», — сказал Пушилин в ответ на вопрос, какая там обстановка сейчас.

6 мая российский военкор Борис Рожин в Telegram-канале заявил, что, предположительно, французский Иностранный легион понес первые потери под Часовым Яром.

5 мая координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что между солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошли стычки, они начали обстреливать позиции друг друга в районе Константиновки в ДНР.

1 мая Минобороны России в сводке сообщало, что солдаты «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи в районах Андреевки, Курдюмовки и Константиновки в ДНР.

Командир ВСУ Михаил Онуфер заявлял, что Часов Яр в случае перехода к России станет «исходным рубежом для наступления на Константиновку».

Ранее Украину предупредили о «катастрофе» в случае потери Часова Яра.