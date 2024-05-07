В «Локомотиве» рассказали о предвзятом отношении к Дзюбе

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал слова агента нападающего команды Артема Дзюбы об отношении к нему в клубе. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Точно никак не буду реагировать на это заявление. Каждый занимается своим делом и своей работой. Агенты тоже занимаются своим ремеслом. У нас есть действующий контракт с Артемом. Сегодня говорить о чем-то пока преждевременно. Абсолютно точно, у нас ни к одному футболисту, в том числе и к Артему, нет никакого предвзятого отношения», — сказал Нагорных.

Агент Дзюбы Леонид Гольдман рассказал, что тренер Михаил Галактионов стал вести себя по-другому по отношению к форварду, а в руководстве изначально были против приглашения футболиста.

В матче 6 мая против «Ростова» Дзюба снова остался в запасе и на поле не появился. Последний раз нападающий играл в матче против «Спартака» 28 апреля. Тогда он провел на поле семь минут.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце сезона-2023/24. Для автоматического продления контракта с красно-зелеными Дзюбе надо совершить два результативных действия.

Ранее сообщалось, что Дзюба отказался от продления контракта с «Локомотивом».