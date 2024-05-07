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В Кремле рассказали, куда Путин поедет после визита в Китай

Ушаков: сроки визита Путина в Турцию не определены, их обсудят в ближайшее время

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Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин посетит Турцию после официального визита в Китай. Об этом сообщил ТАСС помощник президента России Юрий Ушаков.

Однако точных сроков визита в Турцию сотрудник Кремля не назвал.

До этого стало известно, что визит Путина в Китай запланирован на 15-16 мая. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники отметило, что даты поездки могут незначительно измениться. В материале отмечается, что российский лидер планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином через несколько дней после начала нового президентского срока.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что в число обсуждаемых тем на переговорах войдут вопросы международной и региональной безопасности.

В конце апреля Путин призвал Совет законодателей при Федеральном собрании уделить особое внимание вопросам межнационального согласия и гражданского мира в России.

Ранее в Совфеде объяснили, почему попытки Запада повлиять на Россию через КНР обречены на провал.

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