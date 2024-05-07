Жена главреда «Новой газеты — Европа» не признала вину в покушении на дочь в последнем слове

Жена главреда «Новой газеты — Европа» (признана нежелательной организацией в РФ) Кирилла Мартынова (признан в РФ СМИ-иноагентом) Антонина не признала вину в покушении на дочь в своем последнем слове в суде. Об этом сообщает ТАСС.

Женщина попросила не разлучать ее с дочерью, отметив, что заботилась о ней все прошедшие с момента ее падения с лестничного пролета 16 лет.

Приговор суда будет оглашен в 15:30 7 мая.

В России «Новая газета Европа» признана нежелательной организацией. Сайт издания заблокирован.

Перед этим суд отказал жене главреда «Новой газеты — Европа» Мартыновой в ДНК-экспертизе.

16 апреля суд возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении Мартыновой, обвиняемой с 2007 года в покушении на жизнь малолетней дочери. С июля 2008 года она находилась в федеральном розыске, скрывшись вместе с ребенком сразу после обвинительного вердикта присяжных. 22 марта 2024 года женщину задержали.

Мартынова с дочерью Алисой, потерпевшей по этому делу, с 2008 года скрывались в Ставропольском крае.

По версии следствия, в феврале 2007 года Мартынова скинула свою двухлетнюю дочь Алису с лестничного пролета в подъезде жилого дома. Ребенок получил травмы. Мартынова утверждала, что Алиса упала сама и что произошедшее — несчастный случай.

Ранее экс-министр Казахстана процитировал Гитлера в последнем слове.