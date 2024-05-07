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Российские войска поразили цех ВСУ по производству твердого ракетного топлива

Минобороны РФ сообщило о поражении цеха твердого ракетного топлива ВСУ

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Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы России за сутки ударили по цеху производства твердого ракетного топлива, складам горючего и военно-техническому имущества ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также российские военные поразили живую силу и военную технику противника в 128 районах.

До этого координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по солдатам ВСУ в селе Гремяч Черниговской области, прибывшим на место в рамках ротации личного состава. По его словам, ракетный удар был нанесен 6 мая. Он уточнил, что представителям подполья поступали сведения, что в Гремяч прибыла тяжелая военная техника.

«Удары ракетами связаны с этими сообщениями. Итоги пока неизвестны. Однако сильную детонацию слышали в нескольких километрах», — добавил подпольщик.

Лебедев рассказал, что, по данным подполья, в Новгород-Северске, административном центре одноименного района Черниговской области, сейчас происходит доукомплектование разбитых подразделений ВСУ.

Ранее экс-полковник СБУ рассказал, как Россия находит слабые места украинской армии.

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