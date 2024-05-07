Песков рассказал, что теперь Путин будет использовать для поездок обновленный Aurus

Президент Владимир Путин теперь будет использовать для передвижения рестайлинговый Aurus Senat, который показали на инаугурации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конечно», — ответил он на соответствующий вопрос.

До этого компания Aurus представила обновленную версию модели Senat. Автомобиль получил новую радиаторную решетку, капот из алюминия, адаптивные матричные фары, фонари в новом дизайне со светодиодами. В салоне появились цифровое зеркало заднего вида и функция ночного видения, система кругового обзора и функция контроля утомляемости водителя, новая мультимедийная система NAMI MM-System. Оптимизировано расположение рулевой колонки и других органов управления.

На инаугурацию Владимир Путин прибыл на рестайлинговом Aurus Senat в окружении новейших электромотоциклов Aurus Merlon.

Ранее стало известно, когда начнутся продажи обновленных Aurus Senat.