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Песков рассказал, что теперь Путин будет использовать для поездок обновленный Aurus

Песков: Путин будет использовать для поездок новый Aurus, показанный на инаугурации

Президент Владимир Путин теперь будет использовать для передвижения рестайлинговый Aurus Senat, который показали на инаугурации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конечно», — ответил он на соответствующий вопрос.

До этого компания Aurus представила обновленную версию модели Senat. Автомобиль получил новую радиаторную решетку, капот из алюминия, адаптивные матричные фары, фонари в новом дизайне со светодиодами. В салоне появились цифровое зеркало заднего вида и функция ночного видения, система кругового обзора и функция контроля утомляемости водителя, новая мультимедийная система NAMI MM-System. Оптимизировано расположение рулевой колонки и других органов управления.

На инаугурацию Владимир Путин прибыл на рестайлинговом Aurus Senat в окружении новейших электромотоциклов Aurus Merlon.

Ранее стало известно, когда начнутся продажи обновленных Aurus Senat.

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