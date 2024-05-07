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Экс-тренер сборной объяснил причины проблем «Зенита» в концовке сезона

Тренер Игнатьев заявил о психологических проблемах игроков «Зенита»

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Михаил Киреев/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением относительно неудач «Зенита» в последних трех турах Российской премьер-лиги (РПЛ). В комментарии «Газете.Ru» он предположил, что футболисты петербургской команды испытывают психологические сложности.

«Конечно, в данной ситуации все зависит от огромного желания выбиться в череду лучших команд. Одни команды прибавили в функциональной и атлетической готовности — такие, как «Динамо». А у «Зенита» или проблемы с физическим состоянием, или с психологическим — я склоняюсь к этому. Футболисты несколько пресытились и внутренне не могут себя мобилизовать при той работе тренерского состава, который понимает, в чем суть проблемы. Они не разучились играть. Но сейчас они не накладывают на игровую модель скорость и мощность, не могут добиться преимущества в технико-тактическом умении. А без мощности и скорости это умение растворяется, и игры больше похожи на товарищеские матчи, когда надо формировать тактическое направление или командный рисунок игры.

Этого сегодня недостаточно. Мы видим, как все команды перекрывают зоны и не дают «Зениту» за счет индивидуального мастерства отдельно взятых игроков добиваться успехов в зоне, откуда забиваются голы. И уже третий матч подряд «Зенит» никак не доберет того, чем он нам запомнился по прошлому чемпионату», — констатировал Игнатьев.

В последних трех турах «Зенит» набрал одно очко благодаря ничьей с «Факелом». Несмотря на это, сине-бело-голубые сохраняют лидерство в турнирной таблице, но за три тура до конца первенства они лишь на балл опережают «Динамо» и «Краснодар».

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