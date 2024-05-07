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Санду рассказала, что делала в день начала СВО

Санду заявила, что в день начала СВО проснулась от взрывов и грохота

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Jon Nazca/Reuters

В день начала специальной военной операции на Украине президент Молдавии Майя Санду присутствовала на заседании Совбеза страны и связывалась по телефону с высшими должностными лицами Румынии. Об этом она заявила в интервью блогеру Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом).

«Сразу у нас был Совет по безопасности, все министры встретились и начали работать над планами (для обеспечения безопасности государства. – прим. ред.)», — отметила Санду.

Как утверждает глава государства, она проснулась в четыре утра от «взрывов и грохота», а в полседьмого утра Санду прибыла в свой офис, после чего присутствовала на Совете безопасности Молдавии.

Она также рассказала, что в день начала СВО связывалась по телефону с министром обороны Молдавии Анатолием Носатым, а также премьер-министром Дорином Речаном. Кроме того, по словам Санду, Кишинев «сразу связался с Румынией» для обсуждения происходивших событий.

До этого глава запрещенной в стране оппозиционной партии «Шор» Илан Шор заявлял, что Евросоюз хочет руками президента Молдавии Майи Санду превратить республику в свой военный полигон.

Ранее в Совфеде призвали ввести «жесточайшие санкции» против Молдавии.

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