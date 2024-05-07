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Насморк у жителя Подмосковья оказался жидкостью, вытекающей из головного мозга

В Подмосковье спасли мужчину с вытекающей из головного мозга жидкостью

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Depositphotos

В больнице Жуковского хирурги спасли пациента, у которого из носа вытекала спинномозговая жидкость. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

35-летний мужчина поступил в медицинское учреждение с жалобами на насморк, который возникал при наклоне головы. Россиянин рассказал, что несколько месяцев назад получил черепно-мозговую травму, выпав с шестиметровой высоты.

В ходе обследования медики установили, что насморк оказался спинномозговой жидкостью, вытекающей из головного мозга.

«При помощи эндоскопа через полость носа хирурги-оториноларингологи провели пластику основания черепа и твердой мозговой оболочки. Для закрытия дефекта были использованы жировая ткань и фасция — соединительнотканная оболочка — бедренной мышцы пациента», — рассказал врач-оториноларинголог Жуковской больницы Аветис Мартиросов.

После операции пациент еще некоторое время находился под медицинским наблюдением, мужчина уже выписан на амбулаторное лечение.

Ранее в Петербурге врачи спасли мужчину с металлическим крюком в голове.

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