Назван смертельно опасный для сердца продукт

Большие объемы энергетических напитков за короткое время могут быть смертельно опасными для сердца. К такому выводу пришли ученые Тихоокеанского университета в Калифорнии, результаты исследования публикует MedicalXpress.

Медики пригласили 34 добровольца, половине из которых дали около литра энергетического напитка с кофеином, а другой половине — плацебо. Выпить напитки необходимо было в течение часа.

В результате, у группы, пившей энергетики, оказалось увеличено систолическое и диастолическое давление. Кроме того, их анализы показали, что подобная нагрузка может привести к неправильной работе сердца и аритмии.

Ранее японские ученые нашли связь между употреблением риса и снижением риска ожирения.