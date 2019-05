SpaceX запустила самую загруженную ракету Falcon 9

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 интернет-спутниками миссии Starlink с мыса Канаверал во Флориде, сообщается в твиттере американской компании.

SpaceX удалось посадить первую ступень ракеты на плавучую платформу Of Course I Still Love You. В компании подчеркнули, что они третий раз подряд осуществили успешную посадку первой ступени.

Ранее SpaceX неоднократно переносила запуск ракеты со спутниками Starlink. Также ранее основатель SpaceX Илон Маск заявлял, что «полезная нагрузка» этой Falcon 9 является самой большой за всю историю компании и составляет 18,5 т.