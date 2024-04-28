Власти Турции проверяют бравший плату за «разницу в национальности» отель в Анталье

Турецкие власти начали проверку в отношении отеля в Анталье, руководство которого взяло с турецкого клиента плату за «разницу в национальности» в размере €120. Об этом сообщает гостелеканал TRT haber.

«В Анталье один из отелей взял «плату за разницу в национальности» в размере €120 с гражданина Турции, который забронировал номер на иностранном сайте», – передал вещатель.

По его данным, министерство культуры и туризма республики уже приняло меры в связи с обвинениями. В ведомстве отметили, что от руководства отеля потребовали официального объяснения, для проведения проверки был назначен контролер.

До этого генеральный консул России в Анталье Сергей Ветрик отметил, что проблемы с расчетами за услуги в Турции до сих пор сохраняются, при этом на организованных туристов из РФ это повлияет в меньшей степени.

В середине апреля посол РФ в Турции Алексей Ерхов сказал, что ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается сложной, так как США и Евросоюз не только блокируют расчеты двух стран, чем пытаются «подмять под себя» весь объем связей Москвы и Стамбула.

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