Лишнюю хромосому в половых клетках обнаружили у певчих птиц

Российские ученые обнаружили лишнюю хромосому в половых клетках певчих птиц. Их исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Как отмечается, эта хромосома является значительным эволюционным преимуществом, которое способствует видовому разнообразию.

Уточняется, что впервые дополнительную хромосому обнаружили еще 20 лет назад — в половых клетках зебровой амадины. Тогда это восприняли как генетический курьез, однако сейчас ученые доказали, что эта хромосома присуща, предположительно, всем певчим птицам.

Также ученые предположили, что изначально эта хромосома была «геномным паразитом», но впоследствии превратилась в важный элемент генома.

