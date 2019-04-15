Редчайшая 90-летняя черепаха умерла из-за искусственного оплодотворения

Одна из редчайших черепах в мире, находящихся под угрозой вымирания, умерла в зоопарке китайского города Сучжоу после попытки искусственного оплодотворения, передает РИА «Новости».

До настоящего времени в мире было всего четыре особи черепах вида мягкотелая Свайно (Rafetus swinhoei), из них одна самка и один самец находились в зоопарке Сучжоу, еще две особи - во Вьетнаме.

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Сообщается, что 90-летнее животное скончалось 13 апреля после проведения пятого по счету искусственного оплодотворения, которое ученые провели днем ранее.

Зоологи прибегли к этому методу, так как у самца была нарушена генеративная функция. Предыдущие четыре попытки искусственного оплодотворения также не увенчались успехом из-за проблем с забором яйцеклетки.

По словам зоологов, медицинский осмотр перед осеменением показал, что обе черепахи были здоровы. Насколько связана гибель черепахи с попыткой искусственного оплодотворения, еще предстоит выяснить, однако ученые уже называют это катастрофической потерей.