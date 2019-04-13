Самый большой самолет в мире впервые поднялся в воздух
В сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, он поднялся в воздух с аэродрома неподалеку от Лос-Анджелеса.
По словам астрофизика NASA Томас Цурбухена, первый полет самолета является историческим событием для разработчиков.
Реклама
«Речь идет о том, чтобы отправить его на край космоса и за его пределы», — отметил Цурбухен.
Stratolaunch Systems — аэрокосмическая компания США. Она была создана для разработки авиационно-космической системы для доставки грузов в космос. Согласно планам компании, судно запустит первый спутник в 2020 году.