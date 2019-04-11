Израильский аэропорт включил рейс на Луну в электронное расписание

В расписании онлайн-табло аэропорта Тель-Авива имени Давида Бен-Гуриона появилось прилунение израильского аппарата «Берешит». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, на онлайн-табло рейс находится между прилетами из Стамбула и Мадрида. Беспилотный космолет должен сесть на спутник Земли в 22.00 мск.

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Уточняется, что время прибытия «не окончательное».

По словам организаторов лунной экспедиции, в случае успеха Израиль станет четвертой страной, которая смогла достичь Луны — после СССР, США и Китая.

Ранее сообщалось, что Россия и США хотят провести совместное моделирование полета на Луну.