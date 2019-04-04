Плохое питание вреднее употребления табака, выяснили ученые

Нездоровое питание вреднее употребления табака и уносит больше человеческих жизней по всему миру. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на результаты исследования американских ученых из института показателей и оценки здоровья в Сиэттле.

По данным исследователей, в 2017 году из-за вредной еды погибли 11 миллионов людей, в то время как употребление табака лишило жизни 8 миллионов человек.

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По словам ученых, главные причины смерти, связанные с плохим питанием, — это сердечные приступы и инсульты.

При этом исследователи подчеркнули, что проблема заключается в нехватке необходимых витаминов и минералов, содержащихся в овощах и фруктах, что и приводит к преждевременной смерти.

Ученые советуют больше употреблять фруктов, орехов и семян, овощей, цельного зерна, морепродуктов и меньше соли. Также следует сократить употребление красного и переработанного мяса, сладких напитков.

Ранее сообщалось, что ученые назвали основные факторы медленного старения.