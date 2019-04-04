Ракета «Союз» взлетела с Байконура

Ракета «Союз-2.1а» с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-11» успешно стартовала к МКС с космодрома Байконур, передает РИА «Новости».

Отмечается, что это будет самый короткий полет до МКС — корабль достигнет станции за рекордные 3 часа 24 минуты.

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Стыковка со станцией запланирована в 17.25 мск.

Корабль доставит на станцию около 2 тонн различных грузов, в частности — топливо, научное оборудование, продукты, медикаменты.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию запуска.