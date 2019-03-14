Представители NASA и РАН обсудили освоение дальнего космоса
Представители NASA и глава и делегация Российской академии наук (РАН) во время визита в Вашингтон обсудили вопросы освоения дальнего космоса, передает ТАСС.
Сообщается, что стороны обсудили «продолжающееся научное сотрудничество» и перспективы для будущего взаимодействия, а также выразили взаимный интерес к освоению дальнего космоса.
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Делегация РАН в настоящее время находится с рабочим визитом в США.
Ранее NASA обозначило сроки второй высадки астронавтов на Луну.