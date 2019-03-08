Корабль Dragon-2 Илона Маска вернулся на Землю

Пилотируемый космический корабль американской компании SpaceX успешно приводнился в Атлантическом океане после первого в истории своего полета и стыковки с МКС. Об этом сообщает компания SpaceX. Приволнение произошло, как и планировалось, в 16.45 мск. При входе в атмосферу над кораблем развернулись четыре полосатых парашюта, которые обеспечили ему мягкую посадку на воду. В нужном районе океана корабль ожидало специально судно, оборудованое краном для подъема корабля на борт.

В воскресенье корабль Dragon-2 отстыковался от Международной космической станции (МКС) в автоматическом режиме. При этом корабль вернул на землю около 136 килограммов груза.

Ранее глава компании SpaceX Илон Маск на русском языке ответил на поздравления из России с успешной стыковкой к МКС корабля Dragon-2. Комментарий он оставил в своем твиттере в ответ на сообщение читательницы, которая написала, что Роскосмос вряд ли поздравят SpaceX и передала поздравление от имени всех россиян.