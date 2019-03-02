InSight впервые пробурил поверхность Марса

Зонду NASA Mars InSight впервые удалось пробурить грунт на Марсе. Об этом говорится в сообщении на сайте Германского центра авиации и космонавтики (DLR).

По имеющимся данным, за первые четыре часа работы буровая установка HP3 марсианского зонда нанесла 4 тыс. ударов по поверхности Марса.

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Уточняется, что американский зонд провел данную операцию 28 февраля. В настоящее время InSight охлаждается, после он начнет второй этап работы продолжительностью шесть часов.

Ранее сообщалось, что NASA с помощью InSight впервые записало шум ветра на Марсе.