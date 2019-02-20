Космонавты «Союза» возьмут с собой на МКС игрушечную таксу

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Экипаж «Союза МС-12» возьмет с собой на Международную космическую станцию (МКС) игрушечную таксу. Об этом рассказал журналистам космонавт Алексей Овчинин, сообщает ТАСС.

Как отмечается, они будут использовать ее в качестве индикатора невесомости.

«Индикатором невесомости у нас будет собака такса, которая была у нас в предыдущем полете», — отметил Овчинин.

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Он добавил, что возьмет в полет фотографии родных и близких.

«Сейчас сдаем комплексные экзамены, и надеюсь, что 14 марта мы благополучно стартуем», — заключил Овчинин.

В агентстве уточнили, что на МКС в составе экипажа «Союз МС-12» отправится Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох.

Ранее сообщалось, что пилотируемый полет на МКС отложили на 14 марта.