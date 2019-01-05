Источник заявил о возможной отмене поездки Рогозина в США
Визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США может быть полностью отменен. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
По словам источника, поездка планировалась в качестве ответа на визит главы NASA Джима Брайнденстайна в Россию. Отмечается, что причиной отмены может быть позиция определенных политических кругов.
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«Будем надеяться, что НАСА удастся решить все политические вопросы и он все же состоится, предложение с их стороны сохраняется. Но если нет — визит просто будет отменен», — заявил источник.
Ранее сообщалось, что NASA отложило визит Рогозина в США.