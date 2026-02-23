В Венгрии заявили о посягательстве на суверенитет страны со стороны Украины

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна расценивает остановку Украиной транзита российской нефти по «Дружбе» как посягательство на свой суверенитет. Его слова по итогам заседания совета глав МИД стран-участниц Европейского союза (ЕС) передавал телеканал М1.

«В настоящее время украинцы посягают на наш суверенитет, поскольку угроза энергоснабжению страны, безусловно, может быть классифицирована как посягательство на суверенитет», — сказал Сийярто венгерским журналистам.

По словам главы ведомства, Украина не возобновляет транзит нефти исключительно по политическим причинам. Таким образом, по словам Сийярто, Киев пытается шантажировать Будапешт.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на несколько источников в нефтяной отрасли сообщало, что компания «Укртранснафта», обеспечивающая транзит нефти через территорию Украины, технически готова возобновить прокачку топлива по «Дружбе» в направлении Венгрии и Словакии, однако руководство организации не разрешает возобновить поставки.

В конце января по запросу Киева была прекращена транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу «Мозырь — Броды» в направлении Венгрии и Словакии. Точная причина остановки не называлась.

