Получившая чудовищную травму горнолыжница из США вышла из больницы

Американская горнолыжница Линдси Вонн рассказала в своих соцсетях, что была выписана из больницы после того, как перенесла несколько операций на сломанной во время Олимпийских игр в Милане ноге.

«После почти двух недель в больничной койке, будучи почти полностью обездвиженной – я наконец-то достаточно поправилась, чтобы переехать в отель. До дома еще далеко, но это огромный шаг», — сказала Вонн.

8 февраля сообщалось, что спортсменка во время скоростного спуска зацепила флаг, не удержала равновесие и рухнула на трассу. Она получила серьезную травму колена и ударилась головой.

Вонн является олимпийской чемпионкой 2010 года в скоростном спуске. Также она дважды выигрывала бронзу Олимпийских игр в супергиганте и скоростном спуске.

23 февраля завершилась церемония закрытия зимней Олимпиады-2026. Она получила название «Красота в действии» и прошла на древнеримском стадионе Arena di Verona. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Итогом мероприятия стала передача олимпийской эстафеты Французским Альпам, где в 2030 году пройдут следующие зимние Игры. Российские спортсмены, выступавшие на Олимпиаде в нейтральном статусе, приняли участие в церемонии закрытия.

