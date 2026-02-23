На Западе заявили, что европейская помощь для Украины застропорилась в критический момент

Европейская помощь застопорилась в критический для Киева момент, пишет газета The New York Times (NYT).

Речь идет о заблокированном Венгрией кредите в €90 млрд до возобновления прокачки российской нефти. Как говорил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, такой шаг является ответом на шантаж со стороны Киева, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Сийярто уверен, что Украина таким образом старается вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.

«Для Украины этот шаг создает неопределенность в критический момент... Украинские официальные лица говорят, что им нужно выделение средств к этой весне», — говорится в публикации.

23 февраля глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Венгрия в лице ее премьер-министра Виктора Орбана проявляет «вопиющее отсутствие солидарности» с Украиной, блокируя 20-й пакет санкций Евросоюза против РФ и выделение Киеву кредита на €90 млрд в счет замороженных российских активов.

Глава польской дипломатии напомнил, что Венгрия ранее уже заблокировала решение других важных вопросов — например, о возмещении €7 млрд из Европейского фонда мира странам, поставлявшим вооружение на Украину. По словам Сикорского, он пытался обсуждать эту тему с венгерскими коллегами, но те остались непреклонны.

Ранее в Венгрии рассказали о возможности «уничтожить» Украину за три недели.