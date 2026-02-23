Размер шрифта
В Швейцарии выразили готовность принять новый раунд переговоров по Украине

МИД Швейцарии: Женева остается в распоряжении сторон для переговоров по Украине
Официальный представитель МИД Швейцарии Николя Бидо заявил агентству РИА Новости, что Женева остается в распоряжении США, России и Украины, если они примут решение продолжить переговоры.

«После недавних переговоров в Женеве федеральное министерство иностранных дел находится в тесном контакте с властями США, России и Украины. Швейцария, и Женева в частности, остаются в распоряжении трех сторон, если они совместно примут решение продолжить переговоры здесь», — сказал дипломат.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины состоялся 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, он назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия и США требуют, чтобы Киев вывел войска с территории Донбасса ради урегулирования конфликта. Также 17 февраля политик заявил, что Киев готов обсуждать вывод войск из Донбасса, если Россия отступит на сопоставимое расстояние.

Ранее СМИ узнали, что Россия и Украина обсуждали идею демилитаризованной зоны в Донбассе.
 
