Психолог дала совет мужчинам, которым подарили на 23 февраля неподходящий подарок

Психолог Наталья Наумова в разговоре с «Газетой.Ru» ответила, что делать россиянам, если им вторая половинка подарила неподходящий подарок на 23 февраля. По словам психолога — важнее внимание, а не стоимость сюрприза.

«Очень много обсуждается, что на 23 февраля недостойно мужчине дарить носки и пену для бритья. Раньше это считалось нормальным, приемлемым. Тут очень важно, замечать то, что человек в целом вспомнил о своем любимом, подготовил подарок такой, какой позволил бюджет, и это, если как знак внимания, то это уже, на мой взгляд, прекрасно. Если же партнеру такой подарок не подходит, тут важно заранее обсуждать, согласовывать и уточнять», — отметила она.

Психолог отметила, что не у всех людей есть финансовая возможность дарить дорогие подарки.

«Если мужчина получил подарок, который ему кажется неподходящим, то можно спросить свою девушку, из какого чувства она делала такой подарок. Почему именно такой выбрала, а не что-либо другое? Уже можно будет понять, какое отношение она вкладывала. И дело ли в том, что у нее недостаточно много средств или фантазии? Или она думает, что у него и так все есть, а какие-то более серьезные покупки они делают вместе. Тут очень важно разговаривать. Тут больше нужно ставить не на подарок, а на взаимоотношения, на открытость, на честность, искренность», — заключила она.

