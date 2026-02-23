В РПЦ назвали опасным категорическое неприятие ограничений во время поста

В РПЦ посоветовали спросить у священника об ограничениях во время Великого поста

Великий пост начался 23 февраля у верующих христиан. Зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в разговоре с «Газетой.Ru» напомнил, что суть поста заключается не только в ограничениях в еде.

«Великий пост предполагает как ограничение в еде, так и духовное движение, борьбу с грехом и страстями. Одно с другим связано, а последнее невозможно без молитвы и церковной жизни. Вопрос того, от чего человек может отказаться, а от чего нет, следует оставить для частной беседы со священником. Церковь никогда не взваливает на человека ношу больше, чем он в состоянии нести. Опасным духовным состоянием является категорическое неприятие любых ограничений и превозношение над окружающими», — заключил он.

Великий пост — время духовного очищения и ограничений, которые готовят верующих к празднику Пасхи. В этот период действуют строгие правила, касающиеся питания и образа жизни. Каждый день поста имеет свои нюансы, они зависят от дня недели и календаря церковных праздников. Как правильно соблюдать пост, какие дни считаются самыми строгими, а когда возможны послабления — в материале «Газеты.Ru».

Великий пост считается самым строгим в православии. Он длится 48 дней и состоит из двух основных частей: Святой Четыредесятницы и Страстной седмицы, между которыми находятся важные праздничные дни. В 2026 году конец поста приходится на 11 апреля.

