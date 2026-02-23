Размер шрифта
Зеленский обвинил Путина в начале третьей мировой войны

Зеленский: я верю, что Путин уже начал третью мировую войну
РИА Новости/AP

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC обвинил российского лидера Владимира Путина в том, что он якобы уже начал третью мировую войну.

«Я верю и давно верю, что Путин уже начал эту войну. И мы должны предотвратить ее перерастание в широкомасштабную третью мировую войну», — сказал Зеленский.

Политик также выразил мнение, что российский лидер якобы не ограничится завоеванием территорий Украины. Он призвал союзников помочь остановить Путина и помешать ему захватывать территории.

До этого Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к президенту России. Украинский лидер выразил мнение, что Владимир Путин якобы ненавидит его. Он подчеркнул, что относится к главе РФ так же, как он к нему. Зеленский добавил, что считает Владимира Путина и россиян в целом «врагами Украины и всех украинцев».

Президент США Дональд Трамп ранее также заявлял, что лидеры России и Украины ненавидят друг друга.

Ранее Путин признался, что его беспокоит угроза третьей мировой войны.
 
