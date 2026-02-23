СМИ объяснили причину «человеческой пробки» на границе России и Эстонии

SHOT: сотни эстонцев стоят по 7-9 часов в очередях на границе с Россией

Сотни эстонцев выстроились в длинные очереди на границе, чтобы попасть в Россию. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, очереди на российско-эстонской границе сохраняются с 20 февраля. Люди стоят по семь-девять часов на морозе, чтобы пройти контрольно-пропускной пункт (КПП).

Отмечается, что причиной большой «человеческой пробки» стал указ властей Эстонии, которые с 24 февраля разрешили пересекать границу с Россией только днем. Ограничения в том числе коснутся вечерних и ночных рейсов автобусов, следующих по маршруту Таллин — Петербург. Из-за новых правил работы КПП многие эстонцы заранее озадачились вопросом перехода границы, говорится в публикации.

До этого Эстония попала в число стран ЕС, которые наиболее осложнили въезд для россиян. Кроме того, в этом списке оказались Латвия, Литва, Дания, Норвегия, Финляндия, Нидерланды, Бельгия, Польша и Чехия. Отмечается, что все эти страны ввели, с одной стороны, отказ от выдачи виз гражданам России, с другой стороны, запрет на въезд россиян. То есть формально даже при наличии шенгенской визы россиянам запрещается приезжать в эти страны. Однако де-факто россияне могут въехать в эти государства через другие страны Шенгена.

