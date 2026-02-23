Размер шрифта
УЕФА озвучил вердикт по делу Винисиуса

УЕФА отстранил форварда «Бенфики» Престианни из-за расизма к Винисиусу
Vincent West/Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций завершил дисциплинарное расследование эпизода, который произошел в первом стыковом матче Лиги чемпионов за право выйти в 1/8 финала турнира между лиссабонской «Бенфикой» и мадридским «Реалом». Об этом сообщает пресс-служба УЕФА

Причиной для расследования послужили обвинения в расистских высказываниях в адрес бразильского игрока испанского клуба Винисиуса Жуниора со стороны нападающего португальской команды Джанлуки Престианни. По данным расследования, форвард «Бенфики» нарушил статью 14 Дисциплинарного регламента УЕФА, связанную с дискриминационным поведением, из-за чего пропустит ближайший матч своей команды.

Ближайшей игрой «Бенфики» станет ответное противостояние в стыковом раунде Лиги чемпионов УЕФА против мадридского «Реала». Игра пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 25 февраля, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Первая игра завершилась победой «Реала» со счетом 1:0.

Ранее защитнику «Реала» пришлось извиняться перед китайцами.
 
