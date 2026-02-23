Трамп пригрозил более высокими тарифами странам, которые захотят «поиграть в игры»

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social пригрозил более высокими тарифами странам, которые захотят «поиграть в игры».

«Любая страна, которая захочет «поиграть в игры» с нелепым решением Верховного суда, особенно те, которые «обдирали» США в течение многих лет и даже десятилетий, столкнется с гораздо более высокими тарифами, чем те, на которые они только что согласились», — подчеркнул глава Белого дома.

20 февраля Верховный суд США отменил действие большинства пошлин, введенных Дональдом Трампом. Судьи постановили, что американский лидер не имел права устанавливать тарифы, опираясь на закон о чрезвычайных экономических полномочиях.

Сам Трамп, внезапно узнав о решении суда, грязно выругался перед губернаторами, обматерив судей. Позже президент выразил разочарование решением инстанции и заверил, что введет пошлины другими способами, уже анонсировав первые из них. Аналитики допускают, что Вашингтону придется вернуть уже полученные с новых тарифов деньги. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Китай обратился к США с требованием по пошлинам.