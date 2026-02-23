Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций

Венгрия заблокировала 20-й пакет санкций против РФ и кредит на €90 млрд Украине

Венгрия наложила вето на решения Евросоюза о принятии 20-го пакета санкций против России. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, его слова транслировал канал М1.

Соответствующее решение было принято из-за блокировки транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

«Я ясно дал понять, что мы не поддержим получение Украиной военного кредита в размере €90 млрд, потому что украинцы нас шантажируют», — заявил он.

Сийярто заявил, что украинцы «вступили в сговор с Брюсселем», объединив усилия с оппозицией в Венгрии, тем самым подставив под угрозу безопасность энергетической отрасли Будапешта.

23 февраля Европейский союз продлил действие санкций против России до 24 февраля 2027 года.

В конце января 2026 года глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что ЕС собирается принять 20-й пакет санкций против России в годовщину начала СВО, 24 февраля. Она отметила, что работа над пакетом пока продолжается, и он еще не согласован.

Ранее в МИД Германии захотели повлиять на решение Венгрии по 20-му пакету санкций.