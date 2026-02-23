Размер шрифта
В Петербурге вспомнили жертв пожара в гостинице «Ленинград»

В Петербурге почтили память пожарных, погибших при тушении гостиницы «Ленинград»
Администрация Санкт‑Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов почтил память пожарных, погибших при тушении огня в гостинице «Ленинград» 35 лет назад. Торжественно-траурная церемония состоялась на Серафимовском кладбище, говорится на сайте городской администрации.

Трагедия произошла 23 февраля 1991 года. Девять ленинградских пожарных и сотрудник милиции ценой своей жизни спасли людей из горящей гостиницы. Возгорание произошло в одном из номеров на седьмом этаже и быстро распространилось по коридорам. В результате огнем оказались охвачены восьмой и девятый этажи, а также лестничные проемы и шахты лифтов.

Локализовать пожар удалось только через два часа. Огнеборцы героически вывели из здания персонал и постояльцев гостиницы, некоторых выносили на руках. При проведении спасательных работ и тушении огня погибли девять пожарных, один милиционер и шесть гражданских лиц.

До этого в Пермском крае подросток спас маленьких братьев и сестру во время пожара в частном доме. По данным МЧС России, родители детей в этот момент были на работе. В какой-то момент дом загорелся, и подросток попытался потушить огонь, когда у него ничего не вышло, он стал собирать и одевать напуганных детей, а затем вывел их из дома и отвел к соседям. На место вызвали пожарных. Жилое здание полностью выгорело.

Ранее мужчина спас из пожара 85-летнюю соседку в инвалидной коляске с помощью кувалды.
 
