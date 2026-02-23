Боуз: Запад обязан помнить, что Россия знает, как воевать и побеждать

Западные страны должны не забывать, что Россия не понаслышке знает, что такое война. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

«Если какая-либо нация и знает о жертвах и ужасах войны, то это Россия. Русские также знают, как сражаться и как побеждать», — говорится в публикации.

Так журналист отреагировал на видео, на котором президент РФ Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в Москве.

До этого газета Mysl Polska написала, что идея «войны с Россией» используется в Европе для запугивания населения. В публикации говорится: конфликт на Украине дал возможность Евросоюзу «создать новый механизм для нагнетания страха».

По словам автора, давление на свое население позволяет европейским политикам принимать те решения, которые негативно сказываются на различных сферах экономики Польши, в том числе на транспортной отрасли и на сельском хозяйстве.

Ранее Мерц призвал ЕС забыть «наивный пацифизм».