В Запорожской области произошло частичное отключение электроснабжения

Балицкий: в северо-западной части Запорожской области при обстреле пропал свет

В северо-западной части Запорожской области произошло отключение электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«В результате очередного артобстрела по энергетической инфраструктуре отключения затронули всю северо-западную часть Запорожской области», — написал глава региона.

Балицкий добавил, что в настоящее время энергетики работают в усиленном режиме. По его словам, в регионе сохраняется угроза повторных ударов.

Несколькими часами ранее Балицкий сообщил, что массированные обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ) энергетических объектов стали причиной введения графиков аварийных отключений в Запорожской области. Подобные меры коснулись на данный момент более 260 населенных пунктов.

Накануне губернатор сообщил, что в Запорожской области после удара ВСУ по энергообъектам произошло повторное отключение света. Балицкий обратился к жителям региона с просьбой проявить терпение и доверять только официальным источникам информации.

Ранее ВСУ ударили по карете скорой помощи, которая ехала на вызов к пациенту.