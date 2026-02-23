Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

Россиянам напомнили о пяти нововведениях в сфере финансов

Пять новых правил затронут повседневную жизнь и финансы россиян с 1 марта
Илья Питалев/РИА Новости

С 1 марта в России начнут действовать пять важных изменений, которые отразятся на финансовой сфере. Об этом пишет ТАСС.

Так, вступит в силу федеральный закон, согласно которому онлайн-сервисы не смогут списывать с банковских карт деньги за подписки. Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко рассказал, что данная инициатива защитит граждан от ненужных переплат.

«Все рассчитано на то, что немалый процент пользователей совсем забудет о дедлайне хостинга и деньги за следующий период спишутся автоматически. Это миллионы рублей в масштабах страны», — пояснил он.

Одно из нововведений коснется прибавки к страховой пенсии, которую получают граждане, достигшие в феврале 80-летнего возраста. С марта фиксированная часть будет удвоена и составит 19 169 рублей 38 копеек.

Другое изменение коснется работы микрофинансовых компаний. С 1 марта они будут обязаны идентифицировать клиентов, оформляющих займы онлайн, с помощью Единой биометрической системы.

Изменится также формула учета алиментов для пособий. Если их выплата не закреплена судебным решением, теперь будет учитываться не МРОТ, а средняя зарплата по региону по данным Росстата.

Другой закон направлен на работу авиаперевозчиков. Электронный посадочный талон официально приравняли к бумажному, а также детализировали обязанности при задержках. Через час после двухчасового ожидания пассажирам обязаны предоставить воду, горячую еду — через два часа после четырехчасового.

Ранее Путин подписал закон о критериях сохранения пособия многодетным.
 
Теперь вы знаете
Соседи не дают спокойно жить? Как наказать нарушителей и когда закон бессилен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!