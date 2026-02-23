Россиянам напомнили о пяти нововведениях в сфере финансов

Пять новых правил затронут повседневную жизнь и финансы россиян с 1 марта

С 1 марта в России начнут действовать пять важных изменений, которые отразятся на финансовой сфере. Об этом пишет ТАСС.

Так, вступит в силу федеральный закон, согласно которому онлайн-сервисы не смогут списывать с банковских карт деньги за подписки. Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко рассказал, что данная инициатива защитит граждан от ненужных переплат.

«Все рассчитано на то, что немалый процент пользователей совсем забудет о дедлайне хостинга и деньги за следующий период спишутся автоматически. Это миллионы рублей в масштабах страны», — пояснил он.

Одно из нововведений коснется прибавки к страховой пенсии, которую получают граждане, достигшие в феврале 80-летнего возраста. С марта фиксированная часть будет удвоена и составит 19 169 рублей 38 копеек.

Другое изменение коснется работы микрофинансовых компаний. С 1 марта они будут обязаны идентифицировать клиентов, оформляющих займы онлайн, с помощью Единой биометрической системы.

Изменится также формула учета алиментов для пособий. Если их выплата не закреплена судебным решением, теперь будет учитываться не МРОТ, а средняя зарплата по региону по данным Росстата.

Другой закон направлен на работу авиаперевозчиков. Электронный посадочный талон официально приравняли к бумажному, а также детализировали обязанности при задержках. Через час после двухчасового ожидания пассажирам обязаны предоставить воду, горячую еду — через два часа после четырехчасового.

Ранее Путин подписал закон о критериях сохранения пособия многодетным.