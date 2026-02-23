Зеленский: в европейских странах коррупции не меньше, чем на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в европейских странах коррупции не меньше, чем на Украине. Его слова передает Telegram-канал издания «Политика страны».

«Это ложь, что в Украине коррупции больше, чем в других европейских государствах. Есть, но она есть и в каждой стране Европы. Хочется, чтобы мы признавали наши слабые места, но при этом не теряли достоинства и не говорили, что у нас есть, а у других нет», — поделился Зеленский.

20 февраля депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Зеленскому следует уйти в отставку после доклада конгресса США о коррупции в республике.

Гончаренко добавил, что Зеленский намеренно затягивает переговоры по урегулированию конфликта. По его словам, украинский лидер хочет дождаться осенних выборов в конгресс США, в ходе которых республиканцы могут проиграть.

18 февраля офис генпрокурора Украины сообщил, что в стране более чем на $50 тысяч расхитили гуманитарную помощь, предназначенную для обеспечения работы критической инфраструктуры.

В Одессе и Николаевской области были разоблачены схемы незаконного использования гуманитарной помощи среди военнослужащих и в сфере коммунальной инфраструктуры. В сообщении говорится, что генераторы, предназначенные для критической инфраструктуры, использовались в ресторанах и на автомойке, а автомобили были выставлены на продажу. Убытки оценены более чем в 2,2 млн грн (более $50 тысяч).

