Пентагон отказался комментировать боеготовность своих сил на Ближнем Востоке

Пентагон отказался комментировать РИА Новости возможные изменения в уровне боеготовности ВС США на Ближнем Востоке на фоне переговоров с Ираном.

«Нам нечего сообщить по данному вопросу», — заявил представитель американского военного ведомства.

Накануне немецкое издание Bild со ссылкой на бывшего агента ЦРУ Джона Кириаку написало, что решение о военном ударе США по Ирану уже принято, он может быть нанесен в начале новой недели.

По данным источника в Белом доме, на который ссылается Кириаку, американское правительство разделилось на два лагеря. Одни выступили за проведение военной операции в Иране, в том числе госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и Объединенный комитет начальников штабов. По другую сторону — против ударов по Ирану — вице-президент Джей Ди Вэнс и глава разведки Тулси Габбард.

21 февраля сообщалось: США в качестве одного из вариантов рассматривают ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его сына Моджтабу. Ранее президент Дональд Трамп называл смену режима в стране наилучшим исходом. При этом газета The New York Times отметила, что свержение Хаменеи не будет для Вашингтона таким же легким, как операция в Венесуэле. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране предупредили США о последствиях в случае удара по республике.