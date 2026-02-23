Трамп прокомментировал усилия Мексики по борьбе с наркокартелями

Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social заявил, что Мексика должна усилить борьбу с наркокартелями.

«Мексика должна активнее бороться с картелями и наркотиками!» — написал Трамп на фоне спецоперации сил безопасности против Немесио Осегера Сервантеса (Эль Менчо) — лидера одного из самых мощных наркокартелей страны «Новое поколение Халиско» (CJNG).

Операция прошла в мексиканском штате Халиско. После известий о ликвидации Сервантеса и еще как минимум в восьми штатах вспыхнули беспорядки: члены картеля перекрывали дороги, жгли автомобили и грабили магазины. Власти ввели усиленные меры безопасности, были временно закрыты аэропорты Гвадалахары и Пуэрто-Вальярты. Посольство США призвало американцев укрыться. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

23 февраля политолог-американист Малек Дудаков заявил, что ситуация в Мексике может перерасти в партизанскую войну картелей против США.

Ранее WP раскрыла роль США в ликвидации лидера наркокартеля в Мексике.