Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Трамп прокомментировал усилия Мексики по борьбе с наркокартелями

Трамп: Мексика должна усилить борьбу с наркокартелями
x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social заявил, что Мексика должна усилить борьбу с наркокартелями.

«Мексика должна активнее бороться с картелями и наркотиками!» — написал Трамп на фоне спецоперации сил безопасности против Немесио Осегера Сервантеса (Эль Менчо) — лидера одного из самых мощных наркокартелей страны «Новое поколение Халиско» (CJNG).

Операция прошла в мексиканском штате Халиско. После известий о ликвидации Сервантеса и еще как минимум в восьми штатах вспыхнули беспорядки: члены картеля перекрывали дороги, жгли автомобили и грабили магазины. Власти ввели усиленные меры безопасности, были временно закрыты аэропорты Гвадалахары и Пуэрто-Вальярты. Посольство США призвало американцев укрыться. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

23 февраля политолог-американист Малек Дудаков заявил, что ситуация в Мексике может перерасти в партизанскую войну картелей против США.

Ранее WP раскрыла роль США в ликвидации лидера наркокартеля в Мексике.
 
Теперь вы знаете
Соседи не дают спокойно жить? Как наказать нарушителей и когда закон бессилен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!