Руководство Евросоюза, подобно вермахту (вооруженные силы нацистской Германии), сильно недооценивает военную мощь России. Об этом заявил шеф-редактор швейцарского журнала Die Weltwoche Роджер Кеппель в своей авторской статье.

По его словам, в Брюсселе по-прежнему «лелеют надежду, что Россия якобы значительно ослаблена, а военная победа Украины возможна». Журналист напомнил, что летом 1942 года вермахт тоже был убежден, что фактически разгромил советскую армию. В связи с этим Кеппель задался вопросом, «не проспали ли» сторонники подобных оценок уроки истории.

«Подобные оценки свидетельствуют о том, что военную мощь России снова и снова недооценивают», — считает Кеппель.

До этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал судьбу Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера показательным примером для нынешних властей Украины. Политик обратил внимание, что для части нынешних украинских руководителей продолжение военных действий означает продолжение их собственной жизни. По мнению Медведева, когда завершится конфликт, они в лучшем случае смогут сбежать в Европу, а в худшем — будут повешены.

Ранее Захарова назвала точным сравнение лидеров Европы с Гитлером и Наполеоном.