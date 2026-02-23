Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Лидеров ЕС предостерегли от ошибки нацистской Германии в отношении России

Die Weltwoche: ЕС, подобно вермахту, сильно недооценивает военную мощь России
BUTENKOV ALEKSEI/Shutterstock/FOTODOM

Руководство Евросоюза, подобно вермахту (вооруженные силы нацистской Германии), сильно недооценивает военную мощь России. Об этом заявил шеф-редактор швейцарского журнала Die Weltwoche Роджер Кеппель в своей авторской статье.

По его словам, в Брюсселе по-прежнему «лелеют надежду, что Россия якобы значительно ослаблена, а военная победа Украины возможна». Журналист напомнил, что летом 1942 года вермахт тоже был убежден, что фактически разгромил советскую армию. В связи с этим Кеппель задался вопросом, «не проспали ли» сторонники подобных оценок уроки истории.

«Подобные оценки свидетельствуют о том, что военную мощь России снова и снова недооценивают», — считает Кеппель.

До этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал судьбу Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера показательным примером для нынешних властей Украины. Политик обратил внимание, что для части нынешних украинских руководителей продолжение военных действий означает продолжение их собственной жизни. По мнению Медведева, когда завершится конфликт, они в лучшем случае смогут сбежать в Европу, а в худшем — будут повешены.

Ранее Захарова назвала точным сравнение лидеров Европы с Гитлером и Наполеоном.
 
Теперь вы знаете
Соседи не дают спокойно жить? Как наказать нарушителей и когда закон бессилен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!