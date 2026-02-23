В «Додо» отреагировали на скандал с увольнением курьера за заботу о собаке Боне

Сеть пиццерий «Додо» решила оплатить содержание и лечение собаки Бони (она же ДодоБоня), из-за заботы о которой якобы был уволен курьер в Челябинске. Как сообщается в Telegram-канале компании, животное уже в центре помощи «Того», где о нем пообещали позаботиться.

В сообщении говорится, что «Додо» возьмет на себя все расходы, связанные с передержкой, и необходимыми ветеринарными услугами до тех пор, пока собаке не найдут хозяев.

Руководитель «Того» Елена Кнапская рассказала ТАСС, что на поимку Бони, которая очень боится людей, ушло около семи часов. Все это время, по словам женщины, сотрудники пиццерии обеспечивали волонтеров горячим питанием. При этом на странице самого приюта в VK говорится, что чаем их поили сотрудницы Храма при областной больнице.

Сейчас Боня под воздействием успокоительных препаратов, ее поместили в отапливаемую пристройку к зданию приюта. Животное осмотрели и не выявили внешних признаков заболеваний, но в ближайшие дни возьмут анализы, а ветеринар проведет более детальный осмотр.

О бездомной собаке, обитающей возле одной из пиццерий «Додо» в Челябинске стало известно после увольнения курьера Михаила — якобы за то, что он укрыл животное пледом в сильный мороз.

Выяснилось, что сотрудники заведения регулярно подкармливали собаку, а управляющая грозила им за это увольнением — во всяком случае, это следует из скриншотов переписки, которые они опубликовали в соцсетях. Сейчас в «Додо» утверждают, что решение расстаться с курьером было принято еще до истории с Боней и никак с ней не связано.

