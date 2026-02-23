В «Москва-сити» произошел пожар

В «Москва-сити» в башне Neva- Towers произошел пожар. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным журналистов, возгорание началось на 48-м этаже здания в одной из квартир.

В настоящее время пожар ликвидирован. Площадь огня составила два квадратных метра.

Накануне в административном здании на улице Образцова в Москве начался пожар. Там расположены премиальный банный комплекс Siberia и офисы других организаций. Очаг возгорания находился на втором этаже административного здания на реконструкции. Пожару присвоили второй ранг сложности.

Сначала огонь распространился на площади в 350 квадратных метров, потом его площадь увеличилась до 600 «квадратов». Пламя охватило первый и второй этажи и чердак. Во время тушения обрушилась подкровельная гардина. Из-за погоды огонь интенсивно распространялся по крыше, а в районе возгорания было сильное задымление. К борьбе с огнем привлекли 105 человек и 30 единиц техники.

Ранее четыре человека пострадали при пожаре в многоэтажке в Москве.