Политика

Европарламент отложил голосование по торговой сделке ЕС с США

Reuters: ЕП отложил голосование по торговой сделке ЕС с США
Global Look Press

Европейский парламент принял решение отложить голосование по торговому соглашению Европейского Союза с Соединенными Штатами. Об этом пишет Reuters.

«Причиной стало введение президентом США Дональдом Трампом единой 15-процентной импортной пошлины после того, как Верховный суд отменил его предыдущие глобальные тарифы», — говорится в материале.

Кроме того, агентство уточняет, что многие законодатели жаловались, что само торговое соглашение является несбалансированным: ЕС должен сократить большинство импортных пошлин, в то время как США придерживаются общей ставки в 15%.

20 февраля Верховный суд США отменил действие большинства пошлин, введенных Дональдом Трампом. Судьи постановили, что американский лидер не имел права устанавливать тарифы, опираясь на закон о чрезвычайных экономических полномочиях.

Сам Трамп, внезапно узнав о решении суда, грязно выругался перед губернаторами, обматерив судей. Позже президент выразил разочарование решением инстанции и заверил, что введет пошлины другими способами, уже анонсировав первые из них. Аналитики допускают, что Вашингтону придется вернуть уже полученные с новых тарифов деньги. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп пригрозил более высокими тарифами странам, которые захотят «поиграть в игры».
 
